Сирийский военный источник сообщил о полной зачистке Дераа от ИГ*

БЕЙРУТ, 31 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии освободили от террористической группировки "Исламское государство"* последние деревни на северо-западе Дераа, тем самым завершив зачистку от террористов всей провинции, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.

"Сирийская армия полностью зачистила от террористов провинцию Дераа после взятия под контроль долины Ярмук на северо-западе провинции", — сказал собеседник агентства.

После освобождения в понедельник поселения Шаджра в долине Ярмук, где находился основной оплот ИГ*, перед армией стояла задача зачистить всего пять деревень.

Ранее сирийская армия взяла под контроль оставшиеся участки Иорданской границы и всей пограничной линии с оккупированными Израилем Голанскими высотами.

Таким образом операция по освобождению юга Сирии практически завершена. Под контроль официального Дамаска полностью перешли провинции Дераа и Кунейтра и вся граница с Иорданией и Израилем.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.