СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Глава делегации правительства САР на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи Башар аль-Джаафари заявил, что Дамаск представил предварительный список задержанных и похищенных в Сирии лиц.

"В связи с этим мы предоставили предварительный список без вести пропавших, задержанных и похищенных людей. Это предварительный список, потому что мы можем его дополнять, как-то расширять, изменять, а также, возможно, этот список будет расширяться, как мы получим список от радикальных группировок", — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>