В Сирии считают, что Израиль помог вывезти боевиков с Голанских высот

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Глава делегации правительства САР на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи Башар аль-Джаафари заявил, что Израиль помог вывезти сирийских боевиков с Голанских высот в ряд стран, в том числе в США.

"Здесь мы отмечаем то решительное продвижение сирийской национальной армии, которое вынудило террористические группировки и боевиков бежать с территории Сирии через оккупированные Голанские высоты на территорию Израиля, откуда они были переправлены в Иорданию с последующей транспортировкой в другие страны, в первую очередь США", — заявил Джаафари на пресс-конференции по итогам переговоров.

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