БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. ЕС считает, что астанинский процесс не гарантировал деэскалацию военных действий в Сирии, и призывает союзников Дамаска обеспечить полное участие сирийских властей в политическом процессе под эгидой ООН, заявил РИА Новости во вторник чиновник в структурах ЕС, комментируя переговоры в Сочи.

В десятом раунде переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, который проходит 30-31 июля в Сочи, участвуют делегации стран-гарантов перемирия в САР (РФ, Иран, Турция), ООН, а также представители правительства и оппозиции Сирии. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что астанинский формат призван не подменять, а дополнить переговорный процесс по сирийскому урегулированию, который проходит в Женеве под эгидой ООН, а спецпосланник ООН по Сирии Стаффан да Мистура отмечал, что этот формат востребован и эффективен.

"Позиция ЕС по Сирии предельно ясна: насилие должно прекратиться, и для прекращения страданий миллионов сирийцев срочно необходим подлинный политический процесс. Важны все усилия и действия, которые могут принести мир и защиту всем сирийцам. Эти усилия также должны внести свой вклад в межсирийские переговоры под руководством ООН", — заявил собеседник в структурах ЕС.

При этом, отметил он, "ЕС сожалеет о неоднократных нарушениях в так называемых зонах деэскалации и призывает их гарантов, собравшихся в астанинском формате — Россию, Иран и Турцию — выполнить свои обязательства по достижению общенационального прекращения огня в Сирии".

"До сих пор так называемый астанинский процесс не гарантировал как деэскалацию военных действий, так и освобождение политических заключенных — цели, которые поставили перед собой три гаранта астанинского процесса", — заявил источник.

"Угрозы сирийского режима в отношении последней зоны деэскалации в Идлибе вызывают крайнюю тревогу. Недавние наступательные действия в юго-западной зоне деэскалации уже привели к переселению десятков тысяч человек, что поставило под угрозу безопасность соседних стран, а также создало дополнительные препятствия на пути политических переговоров под руководством ООН", — сказал собеседник.

"ЕС призывает союзников режима обеспечить полное участие сирийского режима в политическом процессе, санкционированном СБ ООН. С самого начала Европейскому союзу было ясно: этот ужасный гуманитарный кризис может быть завершен только путем устойчивого политического решения, согласованного под эгидой ООН в Женеве", — заключил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Россия, Иран и Турция являются гарантами межсирийских переговоров в Астане. В столице Казахстана с января 2017 года встречаются представители сирийского правительства и оппозиции, переговоры касаются военного аспекта урегулирования. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

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