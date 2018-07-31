Источник раскрыл детали итогового заявления "Астаны-10"

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Страны-гаранты перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в итоговом заявлении десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате в Сочи призовут к освобождению определенного числа задержанных путем "пилотного проекта", заявил РИА Новости участвующий в переговорах источник.

В случае успешной реализации пилотного проекта данный механизм будет использован и в будущем, пояснил источник.

"В итоговом заявлении будет упомянут пилотный проект. Это будет призыв освободить определенное число задержанных. Механизм в случае успеха будет использован для подобных случаев в будущем", — заявил источник.

Основные обсуждения "Астаны-10" касаются продления перемирия в САР, конституционной комиссии, освобождения заключенных.

В понедельник в рамках десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате состоялись двусторонние консультации участников переговоров в закрытом формате и трехсторонняя встреча, а также четвёртое заседание рабочей группы по освобождению заключённых. На вторник назначены консультации и пленарное заседание.

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