Делегация сирийской оппозиции встретится с российскими представителями

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Делегация оппозиции Сирии намерена провести во вторник в Сочи в рамках "Астаны-10" встречи с делегациями РФ, Турции и ООН, сообщила пресс-служба оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП).

"Делегация оппозиции в полдень встретится с российской делегацией, затем состоятся две встречи: с делегациями Турции и ООН", — сообщил журналистам координатор СКП по связям со СМИ.

Он также рассказал, что в понедельник делегация встретилась с делегацией ООН во главе со спецпосланником Стаффаном де Мистурой, а также турецкой делегацией.

В понедельник состоялись двусторонние консультации участников переговоров в закрытом формате и трехсторонняя встреча, а также четвёртое заседание рабочей группы по освобождению заключённых. На вторник назначены консультации и пленарное заседание.

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