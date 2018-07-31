Глава делегации Дамаска прокомментировал ход переговоров Астана-10 в Сочи

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. Глава делегации правительства САР на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате в Сочи Башар аль-Джаафари заявил РИА Новости, что второй день переговоров будет решающим.

"Сегодняшний день будет решающим. Мы работаем, тем для обсуждения много", — заявил дипломат.

В понедельник состоялись двусторонние консультации участников переговоров в закрытом формате и трехсторонняя встреча, а также четвёртое заседание рабочей группы по освобождению заключённых. На вторник назначены консультации и пленарное заседание.

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