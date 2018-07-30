Необходимость решить проблему заключенных может войти в документ Астаны-10

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Один из пунктов итогового документа десятого раунда переговоров по Сирии в Сочи в астанинском формате может быть посвящен необходимости решения проблемы заключенных и запуска пилотного проекта по этому вопросу, заявил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

Четвертое заседание рабочей группы по освобождению заключенных и похищенных состоялось в понедельник в рамках "Астаны-10" с участием экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии и ООН с МККК.

"Вероятно, в итоговый документ будет включен пункт, подчеркивающий необходимость решения проблемы заключенных и запуска пилотного проекта", — рассказал собеседник агентства.

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