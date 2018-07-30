Западные санкции мешают возвращению беженцев в Сирию, заявил Богданов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Возвращению беженцев в Сирию мешают западные санкции против Дамаска, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Очень важный вопрос — реабилитация сирийской экономики, вопрос, как преодолеть однобокие западные санкции против Сирии, а это важно для решения возвращения беженцев в Сирию", — сказал он журналистам.

Санкции против Сирии западные страны ввели практически с начала войны в стране с целью оказания давления на руководство САР.

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