В Сочи началась встреча де Мистуры с сирийской оппозицией, сообщил источник

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Делегация ООН во главе со спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой начала встречу с оппозицией Сирии в рамках "Астаны-10" в Сочи, сообщил РИА новости источник в делегации ООН.

"Началась встреча делегации ООН во главе с де Мистурой с делегацией оппозиции", — сказал собеседник агентства.

В середине мая состоялся девятый раунд переговоров по Сирии в Астане. Он завершился принятием совместного заявления стран-гарантов, где, в частности, упоминалось, что в июле состоятся переговоры по Сирии в рамках астанинского формата. Они, в отличие от предыдущих раундов, будут проходить не в столице Казахстана, а в Сочи. Кроме того, страны-гаранты договорились проводить консультации с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.

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