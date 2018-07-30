США стремятся принизить значение "Астанинского формата", заявили в МИД

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. США, отказываясь направить в Сочи своих представителей на 10-ю Международную встречу по Сирии, "пытаются принизить значение "Астанинского формата", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Усматриваем в нежелании США направить в Сочи своих представителей стремление принизить значение "Астанинского формата", дискредитировать реализацию тех посреднических усилий в сирийских делах, которые Вашингтон не в состоянии поставить под свой контроль", — заявила Захарова.

Она отметила, что "призыв США выдвинуть на передний план Женевскую площадку, в том числе под предлогом оказания поддержки спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, выглядит весьма нелепо, учитывая заинтересованное личное участие ооновца в сочинском мероприятии".

"Мы всегда подчеркивали, что "Астанинская площадка" никоим образом не является альтернативой Женевской, а призвана реально помочь продвижению на этом треке в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — напомнила она.

Десятый раунд "Астаны" стартует в понедельник и продлится два дня. В нем будут участвовать делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), ООН, а также правительства и оппозиции Сирии. США не будут участвовать во встрече, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

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