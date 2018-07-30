МИД сожалеет, что США отклонили приглашение на встречу по Сирии в Сочи

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Отказ американской стороны направить своих представителей на 10-ю международную встречу по Сирии в "астанинском формате", которая проходит в Сочи 30-31 июля, вызывает сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американская сторона отклонила направленное ей приглашение принять участие в этом мероприятии в качестве наблюдателя. Такая реакция вызывает сожаление, имея в виду, что из Вашингтона постоянно звучат уверения в готовности содействовать налаживанию политпроцесса в Сирии. Нынешняя встреча в Сочи как раз посвящена этой задаче", — сказала Захарова.

Ранее представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что "Соединенные Штаты не будут присутствовать в качестве наблюдателя или в каком-либо официальном качестве" на встрече в Сочи.

В "Астане-10" участвуют делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), ООН, а также правительства и оппозиции Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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