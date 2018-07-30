Ряд сирийских группировок подписали соглашение о прекращении огня

КАИР, 30 июл — РИА Новости. Ряд сирийских вооруженных группировок, действующих на севере и востоке САР, подписали в понедельник в Каире соглашение о прекращении огня, сообщило египетское информагентство МЕНА.

По информации агентства, соглашение подписано "под патронажем Египта и под гарантии России". При этом посредником выступил глава умеренного оппозиционного движения "Завтра Сирии" Ахмед Джарба.

"Соглашение предусматривает участие в борьбе с терроризмом, усилиях по достижению политического урегулирования сирийского кризиса, возвращению беженцев и перемещенных лиц в свои дома, освобождению заключенных", — говорится в сообщении.