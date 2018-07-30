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Война в Сирии
Война в Сирии

Надежды Астаны: как переговоры по Сирии влияют на жизнь страны

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© Фото : SANAМирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. 23 июня 2018Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. 23 июня 2018
© Фото : SANA

ДАМАСК, 30 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ощущение мира и тишины сегодня чувствуют жители практически всех крупных городов Сирии. Граница с Ливаном переполнена людьми, "путешественники" стоят в очереди, желая поставить печать в паспорт на въезд, а не на выезд, как это было пару лет назад.

Процесс восстановления мира стал в понимании простых сирийцев сложным и многоуровневым механизмом, который в итоге дает некоторые положительные результаты. Обычные жители Дамаска, политики и журналисты поделились с РИА Новости своим отношением к переговорам в Женеве, Астане и Сочи.

В Женеве говорили, пока в Сирии воевали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече по Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Сочи начинается десятая встреча астанинского формата по Сирии
Халиль, молодой амбициозный парень лет тридцати, еще в 2016 году открыл небольшой продуктовый магазинчик в посольском квартале Дамаска. Этот кусочек сирийской столицы тоже подвергался минометным обстрелам на протяжении всех лет кризиса, однако в силу объективных причин считался одним из самых безопасных.

"Знаешь, мне как обычному гражданину, если говорить поверхностно, не понятны эти переговоры. Ну, собрались в сотый раз в Женеве те, кто пытался развалить страну — и что? Мы как боялись выходить на улицу из-за обстрелов, так ничего и не менялось. Вот армия наша и русские, которые здесь, на земле, напрямую ведут переговоры либо проводят боевую операцию — это сила, и результат ощутим. Восточную Гуту освободили, теперь в Дамаске стало жить совсем хорошо — развивайся и ничего не бойся",- говорит Халиль, улыбаясь и поглаживая ухоженную бородку.

Восточную Гуту (Восточный пригород Дамаска) армии удалось вернуть под свой контроль в конце мая. Военная операция длилась на протяжении нескольких месяцев. Крупные оплоты и неофициальную столицу Гуты город Дума стало возможным освободить в большей степени благодаря усилиям офицеров Центра по примирению враждующих сторон, которые непрерывно вели переговоры с главарям бандформирований, убеждая тех сложить оружие и уехать в Идлиб, если не хотят мирно жить в Дамаске.

Жизнь в Дамаске сегодня кипит во всех смыслах. Пробки на дорогах от наплыва машин могут сравниться с московскими. Столицу практически ежедневно посещают различные делегации от бизнес-кругов. В старом городе, где мины забирали жизни мирных людей почти каждый день, сегодня можно найти множество новых уютных кафе, увидеть надписи "Добро пожаловать" на дверях мини-гостиниц в восточном стиле — эти гостиницы были закрыты около семи лет: "романтиков", желающих пожить в восточной сказке под минометным обстрелом, не было вообще.

"Я читал регулярно новости о том, как проходят переговоры. Всегда ждали хоть маленького успеха. Но Женева — это смех. Пока они там делали вид, что ищут мирное решение, наша армия при помощи русских и иранских друзей освобождала земли, спасала людей. Напомните, что хорошего изменилось в нашей жизни после женевских переговоров? Ничего! Только теракты накануне переговоров приходят на ум",- делится мыслями Тарек — работник гостиницы "Бейт Заман" в квартале Баб-Шарки в старом городе. Сегодня здесь занято треть номеров, многие из постояльцев приехали из других крупных городов страны посмотреть на жизнь в столице после войны.

Два года борьбы с "халифатом": операция ВКС в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВ сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил.Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПротивовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских (в том числе ударных) кораблей в Средиземном море.Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Противовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских (в том числе ударных) кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкК ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.Военнослужащие во время разминирования исторической цитадели древней крепости Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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К ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСемнадцатого ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов.Запуск крылатой ракеты X-101 со стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Семнадцатого ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкДвадцать четвертого ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Двадцать четвертого ноября 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПервоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться уничтожению источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.Авиабомба с надписью За Наших установлена на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться уничтожению источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПод ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Под ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.Солдаты сирийской армии (САА) с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют историческую часть древней Пальмиры
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.На концерте симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов Исламского государства*
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкУчастники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил России в Сирии.Участники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Участники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил России в Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОперация ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.Сброс авиабомб на объекты Исламского государства* в Сирии с самолета Воздушно-космических сил РФ (стоп-кадры с видео)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Операция ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДвадцать первого октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживало около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более девяти тысяч человек.Бойцы сирийской армии и отрядов ополчения на подступах к городу Эль-Карьятейн, захваченному террористами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Двадцать первого октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживало около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более девяти тысяч человек.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкС начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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С начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВстреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкС начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточная Гута в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни сжигают флаг запрещенной в России группировки ИГИЛ*, снятый с отбитой у боевиков цитадели Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточная Гута в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
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Астана подарила надежду

Военная техника, сданная боевиками в Сирии. Архивное фото
© Фото : SANA
Сирийские боевики сдали танки, гаубицы и зенитные установки
Уютную атмосферу создал хозяин кафе рядом с гостиницей, где работает Тарек. Свое заведение Абу-Джордж открыл меньше месяца назад. До войны в течение дня, по его словам, в кафе почти невозможно было найти свободного места. Туристы сидели за маленькими столиками практически на тротуаре и наблюдали за бурной жизнью старинного арабского рынка. Все эти ощущения теперь можно пережить вновь, неприятный осадок вселяет лишь незаделанная небольшая воронка от минометного снаряда рядом с кафе.

За чашкой чая у Абу-Джорджа затягивается разговор о переговорах по Сирии с сирийскими коллегами.

"Если конкретней, переговоры являются важным этапом к тому, что мы имеем сегодня. Но не те, что в Женеве. Результатом переговоров в Астане стало создание зон деэскалации, они также создали почву для контактов между враждующими сторонами. В Астане собрались те люди, которые хоть как-то на земле могли влиять на обстановку. Мне как обычному сирийцу переговоры важны. Важен результат, тот факт, что на голову не падают мины, что мои дети спокойно ходят в школу", — говорит Мохаммед, журналист одного из сирийских государственных СМИ.

Он с азартом погрузился в насущную тему накануне нового раунда переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском" формате, который должен пройти в Сочи. Если разложить логику мысли коллеги, в голове выстраивается цепочка переговорного процесса. По мнению Мохамеда, Женева с самого начала была неэффективна: ничего положительного для решения сирийского кризиса сделано не было, так как в Женеве встречались представители зарубежной оппозиция, которые представляли интересы различных стран, а не Сирии, и у которых внутри страны нет многочисленных сторонников.

"Астана показала реальный результат на земле, напряженность во многих провинциях ослабла. Началась конкретика. Стороны обсуждали сложнейшие вопросы, а главное — находили хоть какие-то точки соприкосновения. Огромную роль сыграла Россия. Она выступила гарантом, предоставила конкретные предложения и сдержала слово — это подарило сирийцам надежду на мирное будущее. Обратите внимание. России доверяют не только те, кто на стороне правительства, по факту выходит, что России доверяют и по ту сторону баррикад, раз поверили гарантиям Москвы", — по просьбе собеседников обосновывает свою позицию Мохаммед.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМужчины пекут хлеб в одном из домов в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мужчины пекут хлеб в одном из домов в Дейр-эз-Зоре

Сирийские разговоры

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
США призвали участников астанинского процесса вернуться в формат "Женевы"
"Союзники, и в частности Россия, действительно добились большого уровня доверия среди сирийцев. И это достигнуто реальным делом и результатом, а не голыми обещаниями. Я бы хотела продолжить про Сочи. Вначале все не понимали до конца, куда может привести подобная встреча. Но впервые за много лет удалось собрать сирийцев из всех слоев общества в одном месте, где они хотя бы попробовали начать говорить между собой без зарубежных советчиков. По большому счету, нам, простым сирийцам, многого не надо — чувство безопасности, стабильность и возможность вернутся на родину тем, кто уехал. А переговоры оказались самым эффективным методом в достижении данных целей", — рассуждает коллега Мохаммеда Улия, которая зовет хозяина заведения, чтобы спросить его мнение как человека, абсолютно не связанного с политикой.

"Ребята, я вам так скажу: у нас есть армия, президент и Россия. Без помощи нас радикалы давно б всех под нож пустили. Мне лично не важно, о чем и где там говорят — это все маскарад. На земле, вон, пришла армия, русские серьезно поговорили с боевиками — и вот результаты военной дипломатии: Хомс чист, Дамаск в мире и скоро весь юг заживет заново. Мы, сирийцы, мы просто хотим нормально жить", — говорит доброжелательный и видимо уставший Абу-Джодж.

Сирийцы, как жители Востока, всегда с удовольствием включаются в диалог или полемику: если есть чай, кофе и кальян, то размышлять, спорить и философствовать сириец может до глубокой ночи.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирные жители возвращаются в освобожденные кварталы восточного Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирные жители возвращаются в освобожденные кварталы восточного Алеппо

"Сирийцев заставили жить надеждой"

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Переговоры по Сирии в астанинском формате
В последние два дня уходящего июля в Сочи должна состоятся встреча в "астанинском" формате, ожидается участие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.

При размышлении над мнениями коллег и обычных граждан, картина в целом рисуется ясная без явных разногласий: сирийцы верят в те переговоры, которые инициирует Россия – союзник, ставший "мостом надежды" между войной и миром в Сирийской Арабской Республике.

Для полноты картины не хватает мыслей политика. Интересно, сильно ли они отличаются от того, что думают простые граждане. Проходит несколько часов после бурной полемики у Абу-Джорджа, и в квартале Абу-Руммане, в тихом парке с искусственным водоемом и теплой подсветкой, корреспондента агентства ждет уже другая беседа — телефонный разговор с депутатом народного совета Сирии Махой Шбиб.

"Вы понимайте, Женева никак не повлияла, это было похоже на марафон: Женева-9, потом 10. Решение всегда внутри. Те, кто снаружи, повлияли на судьбу Сирии отрицательно, как они могут предложить решение? Те, кто в Женеве, они часть кризиса. Тема Сочи иная: Россия помогла остановить агрессию против Сирии и предотвратила разгром страны. Астана сделала свое дело. Она создала зоны деэскалации, но сегодня, после успехов (сирийской армии), они уже не актуальны", — говорит в трубку сотового телефона женский голос, нарушая вечернюю тишину.

"Каждый раз при определении зоны деэскалации их нарушали. Поэтому кроме силового решения параллельно с примирением вариантов не было. Примирение играло важную роль. Все стороны поняли, что цель изначальная была уничтожить Сирию, а не поиск демократии или политическое реформирование. Обычный сирийский гражданин жил во время войны, и ему важно все происходящее, как за пределами Сирии, так и внутри нее. Сирийцев заставили жить надеждой", — рассказывает депутат.

Шбиб уверена, что жизнь сирийского народа не должна зависеть от прихоти других стран. "Россия пострадала от санкций. Роль России уже вписана в историю. Дай бог, через Сочи сирийцы перейдут на новый этап", — говорит собеседница.

Вопрос Запада в сирийском кризисе явно беспокоит депутата. Шбиб уверена, что США и их союзники не оставят Сирию в покое и продолжат пытаться испортить в этой стране жизнь, так как имеют свои геополитические интересы и не хотят верить в свое поражение.

С другой стороны, в противовес Западу, собеседница приводит пример действий России, которая, поддержав Сирию в борьбе с терроризмом, продолжает помогать. Сегодня уже полным ходом идет процесс возвращения сирийцев на родину, и восстанавливаются разрушенные войной города и села. Сирия, опережая политические международные договоренности, торопится вернуть мирную жизнь, на которую уже восемь лет надеются все ее граждане.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

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