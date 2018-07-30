Надежды Астаны: как переговоры по Сирии влияют на жизнь страны

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. 23 июня 2018

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. 23 июня 2018

ДАМАСК, 30 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ощущение мира и тишины сегодня чувствуют жители практически всех крупных городов Сирии. Граница с Ливаном переполнена людьми, "путешественники" стоят в очереди, желая поставить печать в паспорт на въезд, а не на выезд, как это было пару лет назад.

Процесс восстановления мира стал в понимании простых сирийцев сложным и многоуровневым механизмом, который в итоге дает некоторые положительные результаты. Обычные жители Дамаска, политики и журналисты поделились с РИА Новости своим отношением к переговорам в Женеве, Астане и Сочи.

В Женеве говорили, пока в Сирии воевали



Халиль, молодой амбициозный парень лет тридцати, еще в 2016 году открыл небольшой продуктовый магазинчик в посольском квартале Дамаска. Этот кусочек сирийской столицы тоже подвергался минометным обстрелам на протяжении всех лет кризиса, однако в силу объективных причин считался одним из самых безопасных.

"Знаешь, мне как обычному гражданину, если говорить поверхностно, не понятны эти переговоры. Ну, собрались в сотый раз в Женеве те, кто пытался развалить страну — и что? Мы как боялись выходить на улицу из-за обстрелов, так ничего и не менялось. Вот армия наша и русские, которые здесь, на земле, напрямую ведут переговоры либо проводят боевую операцию — это сила, и результат ощутим. Восточную Гуту освободили, теперь в Дамаске стало жить совсем хорошо — развивайся и ничего не бойся",- говорит Халиль, улыбаясь и поглаживая ухоженную бородку.

Восточную Гуту (Восточный пригород Дамаска) армии удалось вернуть под свой контроль в конце мая. Военная операция длилась на протяжении нескольких месяцев. Крупные оплоты и неофициальную столицу Гуты город Дума стало возможным освободить в большей степени благодаря усилиям офицеров Центра по примирению враждующих сторон, которые непрерывно вели переговоры с главарям бандформирований, убеждая тех сложить оружие и уехать в Идлиб, если не хотят мирно жить в Дамаске.

Жизнь в Дамаске сегодня кипит во всех смыслах. Пробки на дорогах от наплыва машин могут сравниться с московскими. Столицу практически ежедневно посещают различные делегации от бизнес-кругов. В старом городе, где мины забирали жизни мирных людей почти каждый день, сегодня можно найти множество новых уютных кафе, увидеть надписи "Добро пожаловать" на дверях мини-гостиниц в восточном стиле — эти гостиницы были закрыты около семи лет: "романтиков", желающих пожить в восточной сказке под минометным обстрелом, не было вообще.

"Я читал регулярно новости о том, как проходят переговоры. Всегда ждали хоть маленького успеха. Но Женева — это смех. Пока они там делали вид, что ищут мирное решение, наша армия при помощи русских и иранских друзей освобождала земли, спасала людей. Напомните, что хорошего изменилось в нашей жизни после женевских переговоров? Ничего! Только теракты накануне переговоров приходят на ум",- делится мыслями Тарек — работник гостиницы "Бейт Заман" в квартале Баб-Шарки в старом городе. Сегодня здесь занято треть номеров, многие из постояльцев приехали из других крупных городов страны посмотреть на жизнь в столице после войны.

Астана подарила надежду



Уютную атмосферу создал хозяин кафе рядом с гостиницей, где работает Тарек. Свое заведение Абу-Джордж открыл меньше месяца назад. До войны в течение дня, по его словам, в кафе почти невозможно было найти свободного места. Туристы сидели за маленькими столиками практически на тротуаре и наблюдали за бурной жизнью старинного арабского рынка. Все эти ощущения теперь можно пережить вновь, неприятный осадок вселяет лишь незаделанная небольшая воронка от минометного снаряда рядом с кафе.

За чашкой чая у Абу-Джорджа затягивается разговор о переговорах по Сирии с сирийскими коллегами.

"Если конкретней, переговоры являются важным этапом к тому, что мы имеем сегодня. Но не те, что в Женеве. Результатом переговоров в Астане стало создание зон деэскалации, они также создали почву для контактов между враждующими сторонами. В Астане собрались те люди, которые хоть как-то на земле могли влиять на обстановку. Мне как обычному сирийцу переговоры важны. Важен результат, тот факт, что на голову не падают мины, что мои дети спокойно ходят в школу", — говорит Мохаммед, журналист одного из сирийских государственных СМИ.

Он с азартом погрузился в насущную тему накануне нового раунда переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском" формате, который должен пройти в Сочи. Если разложить логику мысли коллеги, в голове выстраивается цепочка переговорного процесса. По мнению Мохамеда, Женева с самого начала была неэффективна: ничего положительного для решения сирийского кризиса сделано не было, так как в Женеве встречались представители зарубежной оппозиция, которые представляли интересы различных стран, а не Сирии, и у которых внутри страны нет многочисленных сторонников.

"Астана показала реальный результат на земле, напряженность во многих провинциях ослабла. Началась конкретика. Стороны обсуждали сложнейшие вопросы, а главное — находили хоть какие-то точки соприкосновения. Огромную роль сыграла Россия. Она выступила гарантом, предоставила конкретные предложения и сдержала слово — это подарило сирийцам надежду на мирное будущее. Обратите внимание. России доверяют не только те, кто на стороне правительства, по факту выходит, что России доверяют и по ту сторону баррикад, раз поверили гарантиям Москвы", — по просьбе собеседников обосновывает свою позицию Мохаммед.

Сирийские разговоры



"Союзники, и в частности Россия, действительно добились большого уровня доверия среди сирийцев. И это достигнуто реальным делом и результатом, а не голыми обещаниями. Я бы хотела продолжить про Сочи. Вначале все не понимали до конца, куда может привести подобная встреча. Но впервые за много лет удалось собрать сирийцев из всех слоев общества в одном месте, где они хотя бы попробовали начать говорить между собой без зарубежных советчиков. По большому счету, нам, простым сирийцам, многого не надо — чувство безопасности, стабильность и возможность вернутся на родину тем, кто уехал. А переговоры оказались самым эффективным методом в достижении данных целей", — рассуждает коллега Мохаммеда Улия, которая зовет хозяина заведения, чтобы спросить его мнение как человека, абсолютно не связанного с политикой.

"Ребята, я вам так скажу: у нас есть армия, президент и Россия. Без помощи нас радикалы давно б всех под нож пустили. Мне лично не важно, о чем и где там говорят — это все маскарад. На земле, вон, пришла армия, русские серьезно поговорили с боевиками — и вот результаты военной дипломатии: Хомс чист, Дамаск в мире и скоро весь юг заживет заново. Мы, сирийцы, мы просто хотим нормально жить", — говорит доброжелательный и видимо уставший Абу-Джодж.

Сирийцы, как жители Востока, всегда с удовольствием включаются в диалог или полемику: если есть чай, кофе и кальян, то размышлять, спорить и философствовать сириец может до глубокой ночи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Мирные жители возвращаются в освобожденные кварталы восточного Алеппо © РИА Новости / Михаил Алаеддин Мирные жители возвращаются в освобожденные кварталы восточного Алеппо

"Сирийцев заставили жить надеждой"

В последние два дня уходящего июля в Сочи должна состоятся встреча в "астанинском" формате, ожидается участие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.

При размышлении над мнениями коллег и обычных граждан, картина в целом рисуется ясная без явных разногласий: сирийцы верят в те переговоры, которые инициирует Россия – союзник, ставший "мостом надежды" между войной и миром в Сирийской Арабской Республике.

Для полноты картины не хватает мыслей политика. Интересно, сильно ли они отличаются от того, что думают простые граждане. Проходит несколько часов после бурной полемики у Абу-Джорджа, и в квартале Абу-Руммане, в тихом парке с искусственным водоемом и теплой подсветкой, корреспондента агентства ждет уже другая беседа — телефонный разговор с депутатом народного совета Сирии Махой Шбиб.

"Вы понимайте, Женева никак не повлияла, это было похоже на марафон: Женева-9, потом 10. Решение всегда внутри. Те, кто снаружи, повлияли на судьбу Сирии отрицательно, как они могут предложить решение? Те, кто в Женеве, они часть кризиса. Тема Сочи иная: Россия помогла остановить агрессию против Сирии и предотвратила разгром страны. Астана сделала свое дело. Она создала зоны деэскалации, но сегодня, после успехов (сирийской армии), они уже не актуальны", — говорит в трубку сотового телефона женский голос, нарушая вечернюю тишину.

"Каждый раз при определении зоны деэскалации их нарушали. Поэтому кроме силового решения параллельно с примирением вариантов не было. Примирение играло важную роль. Все стороны поняли, что цель изначальная была уничтожить Сирию, а не поиск демократии или политическое реформирование. Обычный сирийский гражданин жил во время войны, и ему важно все происходящее, как за пределами Сирии, так и внутри нее. Сирийцев заставили жить надеждой", — рассказывает депутат.

Шбиб уверена, что жизнь сирийского народа не должна зависеть от прихоти других стран. "Россия пострадала от санкций. Роль России уже вписана в историю. Дай бог, через Сочи сирийцы перейдут на новый этап", — говорит собеседница.

Вопрос Запада в сирийском кризисе явно беспокоит депутата. Шбиб уверена, что США и их союзники не оставят Сирию в покое и продолжат пытаться испортить в этой стране жизнь, так как имеют свои геополитические интересы и не хотят верить в свое поражение.

С другой стороны, в противовес Западу, собеседница приводит пример действий России, которая, поддержав Сирию в борьбе с терроризмом, продолжает помогать. Сегодня уже полным ходом идет процесс возвращения сирийцев на родину, и восстанавливаются разрушенные войной города и села. Сирия, опережая политические международные договоренности, торопится вернуть мирную жизнь, на которую уже восемь лет надеются все ее граждане.

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