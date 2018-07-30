Спецпосланник ООН может обсудить в Сочи конституционный комитет Сирии

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура может обсудить в Сочи с представителями стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) формирование конституционного комитета во время десятого раунда переговоров по сирийской проблематике в астанинском формате, но вне рамок "Астаны", сообщил РИА Новости источник на переговорах.

Десятый раунд "Астаны" стартует в понедельник и продлится два дня. В нем будут участвовать делегации стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), ООН, а также правительства и оппозиции Сирии.

"Возможно, будут отдельные переговоры по конституционной комиссии, но вне формата "Астаны"", — заявил источник.

Он объяснил, что это продиктовано большей частью логистическими причинами.

"Эта встреча должна была состояться скоро в Женеве, но ввиду присутствия всех участников в Сочи, будет удобнее провести ее здесь", — отметил источник.

В Сочи уже прибыл советник де Мистуры Виталий Наумкин, который курирует от России вопрос создания конституционной комиссии Сирии на экспертном уровне.

Традиционно на астанинской площадке обсуждались военные аспекты сирийского урегулирования, переговоры по политическим вопросам идут на площадке ООН в Женеве.

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