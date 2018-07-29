Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одиннадцать случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в воскресенье.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано одиннадцать случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – три. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции. В населенный пункт Тафас провинции Деръа выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,6 тонны. В населенный пункт Кафер-Нан провинции Хомс выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получил 71 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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