Более 260 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 260 беженцев вернулись на территорию Сирии за минувшие сутки, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись 265 беженцев (женщин – 75, детей – 131)", — говорится в сообщении.

При этом из них с территории Ливана через пункт пропуска "Земрани" прибыли 83 человека, пункт пропуска "Маснаа" — 148 беженцев, а с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" вернулись 34 человека.

По данным центра, всего с 18 июля 2018 года через пункт пропуска "Земрани" прошли 2 846 человек, через "Насиб" — 318.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев, который займется организацией доставки в САР гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину. Россия информирует ООН и свои посольства в 36 странах с наибольшим числом сирийских беженцев о создании центра в САР.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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