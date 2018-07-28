В Сирии прошел митинг с участием представителей ЦПВС

НАХТА (Сирия), 28 июл – РИА Новости. Торжественный митинг прошел в городе Нахта в провинции Дераа в Сирии в честь освобождения населенного пункта от боевиков. В мероприятии приняли участие местные жители, муфтии из провинций Сирии, иностранные делегаты, а также представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"Российская Федерация по приглашению сирийского правительства находится здесь, оказывает и будет оказывать Сирии помощь. Сейчас в жизни страны наступает новый этап — строительство мирной Сирии. Я обращаюсь к шейхам — используйте весь свой авторитет, чтобы довести до каждого сирийца за границей, чтобы они вернулись домой", — обратился к митингующим начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

Город Нахта в провинции Дераа был освобожден от боевиков около полутора недель назад. Как рассказал представитель Демократической партии Сирии, который принимал участие в переговорах с боевиками в Нахте, Эсмаил Аль Валт, уже сейчас жители начинают возвращаться в свои дома.

"До войны в Нахте проживало около 15 тысяч человек, но многие вынуждены были уехать. Сейчас люди начинают возвращаться в родной город, чтобы восстановить его и начать жить заново", — сказал Аль Валт.

Местный житель Ахмед, который получил инженерное образование в российском вузе, узнав, что его родной город освободили, также поспешил вернуться домой. "Сейчас здесь нужны специалисты для восстановления города. Я благодарен России, что она дала мне возможность получить образование, а также помогла нам победить терроризм", — рассказал он.

Беженцы возвращаются в Нахту и другие освобожденные города Сирии не только из других провинций страны, но и из сопредельных государств. Как рассказал руководитель иракской делегации, которая присутствовала на мероприятии, глава национального союза Ирака по беженцам шейх Альмуртажа Аль Хави, сейчас в Сирию возвращаются вынужденные переселенцы из его страны.

"Наша страна приняла беженцев из Сирии, это наши братья, мы не могли им отказать. Теперь они возвращаются домой, их едет очень много, в самолет из Ирака до Дамаска сложно купить билет", — рассказал он.

Он также отметил, что прибыл в Нахту по приглашению правительства Сирии для того, чтобы поздравить жителей города с его освобождением.

Как сообщалось ранее, за последние две недели правительственные войска освободили от боевиков более 20 населенных пунктов в южных провинциях Сирии Дераа и Эль-Кунейтра. В результате достигнутых с вооруженными группировками соглашений часть боевиков пошла на примирение с властями. Другие предпочли переместиться со своими семьями в провинцию Идлиб.