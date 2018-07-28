В Сирии прошел митинг с участием представителей ЦПВС

НАХТА (Сирия), 28 июл – РИА Новости. Торжественный митинг прошел в городе Нахта в провинции Дераа в Сирии в честь освобождения населенного пункта от боевиков. В мероприятии приняли участие местные жители, муфтии из провинций Сирии, иностранные делегаты, а также представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Город Нахта в провинции Дераа был освобожден от боевиков около полутора недель назад. Как рассказал представитель Демократической партии Сирии, который принимал участие в переговорах с боевиками в Нахте, Эсмаил Аль Валт, уже сейчас жители начинают возвращаться в свои дома.
"До войны в Нахте проживало около 15 тысяч человек, но многие вынуждены были уехать. Сейчас люди начинают возвращаться в родной город, чтобы восстановить его и начать жить заново", — сказал Аль Валт.
Беженцы возвращаются в Нахту и другие освобожденные города Сирии не только из других провинций страны, но и из сопредельных государств. Как рассказал руководитель иракской делегации, которая присутствовала на мероприятии, глава национального союза Ирака по беженцам шейх Альмуртажа Аль Хави, сейчас в Сирию возвращаются вынужденные переселенцы из его страны.
"Наша страна приняла беженцев из Сирии, это наши братья, мы не могли им отказать. Теперь они возвращаются домой, их едет очень много, в самолет из Ирака до Дамаска сложно купить билет", — рассказал он.
Он также отметил, что прибыл в Нахту по приглашению правительства Сирии для того, чтобы поздравить жителей города с его освобождением.
Как сообщалось ранее, за последние две недели правительственные войска освободили от боевиков более 20 населенных пунктов в южных провинциях Сирии Дераа и Эль-Кунейтра. В результате достигнутых с вооруженными группировками соглашений часть боевиков пошла на примирение с властями. Другие предпочли переместиться со своими семьями в провинцию Идлиб.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>