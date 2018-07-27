В Сирии могут отложить открытие двух центров приема беженцев

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Открытие филиалов центра приема и распределения беженцев на воздушном пункте пропуска "Дували" и морском пункте пропуска "Банияс", которое запланировано на 1 августа, может быть отложено на неделю, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя Центра приема, распределения и размещения беженцев полковник Алексей Посунько.

Он сообщил, что филиал центра приема беженцев на пункте пропуска "Сальхиях" в провинции Дейр-эз-Зор, а также филиалы центра на воздушном пункте пропуска "Дували" и морском пункте пропуска "Банияс" планируется открыть 1 августа.

Филиал центра приема беженцев на пункте пропуска "Пальмира" будет открыт после согласования организационных вопросов с американской и иорданской сторонами, в том числе вопросов безопасности представителей России, отметил он.

"Работа по формированию на территории Сирии других воздушных и морских филиалов Центра приема, распределения и размещения беженцев пока продолжаются. Прошу продлить еще на неделю срок начала их функционирования. Это необходимо для согласования с сирийскими органами власти вопроса о выделении своих представителей в состав администрации формируемых филиалов", — добавил Посунько на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии

Он также рассказал, что на пунктах пропуска "Сальхиях" и "Пальмира" назначена администрация центров приема беженцев. Также там подготовлены отделение для встречи беженцев, медицинский блок, столовая, территория для отдыха, оформления документов.

"Выделены автобусы для отправки беженцев к месту проживания. Организовано взаимодействие с сирийскими органами власти для оперативного решения возникающих вопросов", — сказал он на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии.

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