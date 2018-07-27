В Минобороны России рассказали о ситуации с беженцами в Сирии

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Наибольшие успехи в возвращении сирийских беженцев на родину достигнуты на ливанском направлении, констатировал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Двадцать шестого июля прошла встреча рабочей группы Минобороны и МИД России с высшим военно-политическим руководством Ливана. В ходе нее определены конкретные совместные шаги по скорейшему возвращению сирийских беженцев на родину", — сказал Мизинцев, не уточняя детали, на заседании координационного штаба по решению этой проблемы.

По его словам, именно на ливанском направлении "достигнуты наибольшие успехи".

Согласно последним данным Центра приема, распределения и размещения сирийских беженцев (информация опубликована на сайте Минобороны РФ), с 18 июля, с начала работы пункта пропуска "Земрани", из Ливана вернулись более 2,6 тысячи беженцев. Для сравнения, из Иордании – лишь 199.

По обобщенным данным, в 45 государствах находятся почти 6,9 миллиона зарегистрированных сирийских беженцев. На родину изъявили желание вернуться по крайней мере 1,7 миллиона человек из восьми стран мира, больше всего – из Ливана, почти 890 тысяч.

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