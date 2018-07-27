В Сирии зафиксировали более двух тысяч нарушений режима прекращения огня

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Военная полиция с начала 2018 года зафиксировала в Сирии более 2 тысяч нарушений режима прекращения боевых действий, сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский.

"С начала 2018 года при несении боевого дежурства наблюдательными постами военной полиции зафиксировано более 2 тысяч 260 нарушений режима прекращения боевых действий и приняты соответствующие меры реагирования", — сказал он на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению сирийских беженцев на территорию Сирии.

Как отметил Ивановский, одной из наиболее значимых задач, выполняемых подразделениями военной полиции в Сирии, является обеспечение безопасности при выводе мирных жителей из районов боевых действий, в ходе которых осуществляется их посадка в автобусы и сопровождение колонн в безопасные районы, а также перемещение участников незаконных вооруженных формирований и членов их семей из Южной зоны в провинцию Идлиб.

Ивановский сообщил, что с марта этого года основные усилия направлены на обеспечение их вывода из районов: Восточная Гута, Восточный Каламун, Ярмук, Эр-Растан, Дэръа и Эль-Кунейтра. Всего с начала 2018 года выведено более 308 тысяч человек. В том числе: более 47 тысяч представителей незаконных вооруженных формирований, 79 тысяч членов их семей и более 180 тысяч мирных жителей.

По словам Ивановского, с начала 2018 года военная полиция, совместно с представителями Центра по примирению враждующих сторон обеспечила безопасность более 220 гуманитарных акций и конвоев по линии Организации Объединенных Наций, Международного Комитета Красного Креста.

"В настоящее время подразделения военной полиции совместно с представителями Центра по приему, распределению и размещению беженцев уже несут службу в пунктах пропуска "Земрани", "Насиб" и "Абу-Эд-Духур", патрулируют прилегающие районы, а также проводят рекогносцировку и участвуют в подготовке мест, планируемых для оборудования филиалов Центра", — добавил Ивановский.

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