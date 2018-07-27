Эксперт оценил форматы урегулирования в Сирии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Форматы урегулирования кризиса в Сирии в наступивших новых условиях нуждаются в корректировке, считает советник вице-спикера Совфеда, бывший российский посол в Саудовской Аравии (2000–2005) Андрей Бакланов.

"Сейчас мы на пороге качественно нового этапа. Определенная закономерность – встреча в астанинском формате проходит в другом месте (в Сочи, а не Астане — ред.). По крайней мере это отражает то, что сейчас все форматы сирийского урегулирования нуждаются в коренном переосмыслении, корректировке, а, может быть, в замене на некоторые новые форматы и инструменты", — отметил он.

После победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии на первый план выходит политическое урегулирование и восстановление страны.

Выступая в ходе круглого стола "Сирийское мирное урегулирование: актуальные аспекты" в МИА "Россия Сегодня", Бакланов отметил, что в данный момент сообщество находится в самом начале осмысления новой военно-политической ситуации в Сирии.

В практическом отношении, сказал он, в нынешних условиях задача по борьбе с ИГ* в основных своих компонентах выполнена, что отражают не только военные поражения группировки, но и организованный отвод боевиков.

Говоря о факторах, способствовавших поражению ИГ* в Сирии, эксперт указал, что победа над террористами стала не результатом действий международной коалиции или "пунктуального" выполнения резолюций СБ ООН, ее одержали власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, решающим фактором стало прямое военное и активное политическое участие России, сопутствующим – участие Ирана и Турции. "Роль США и западной коалиции может быть оценена со знаком минус, а не плюс", — отметил Бакланов, указав, что ООН также пока не удалось сыграть свою историческую роль в сирийском урегулировании.

В связи с этим, добавил эксперт, те, кто одержал победу над ИГ*, должны в первую очередь заниматься вопросами будущего страны, по которому в текущих условиях необходим компромисс властей с оппозицией. "Я думаю, что оппозиция должна присоединиться к тем усилиям, которые предпринимаются правительством, правительству надо проанализировать причины кризиса 2011 года честно и пойти по тому пути, по которому оно начало идти с 11-12 года", — добавил экс-посол.

По его словам, хорошими примерами переосмысления и готовности сирийского правительства двигаться дальше по пути урегулирования является принятие ранее законов о выборах, о многопартийности, о местном самоуправлении, о СМИ и решение создать комиссию по диалогу с оппозицией. "Надо это закрепить и показать готовность к компромиссу с народом, к изменениям, которые назрели", — подчеркнул Бакланов.

При этом он отметил, что есть некоторые аспекты сирийского кризиса, на которых международные структуры, в том числе ООН, могли бы в большей степени сконцентрироваться, "не залезая в политическую высшую стратегию, которая была актуальна" в прошлом, — вопросы об экономическом восстановлении Сирии, вопросы о беженцах.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате пройдет 30-31 июля в Сочи, что отличает его от предыдущих этапов дискуссий по сирийской проблематике, проходивших в столице Казахстана. На переговорах по Сирии в Сочи ожидается участие представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.

*Террористическая организация, запрещенная в России.