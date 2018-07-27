МЧС приступает к гуманитарному разминированию на территории Сирии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МЧС России приступает к реализации международных проектов по гуманитарному разминированию на территории Сирии, сообщает в пятницу министерство.
Отмечается, что в период с 20 по 27 июля экспертная группа МЧС РФ провела рабочие встречи и консультации в Бейруте и Дамаске с руководством регионального представительства службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) и представителями правительства САР по вопросам "многосторонних проектов гуманитарного разминирования в Сирии".
В частности, во взаимодействии с профильными международными организациями планируется создать совместную структуру по обучению населения, подготовке специалистов гуманитарного разминирования и реализации проектов очистки территории от взрывоопасных предметов в соответствии с требованиями международных стандартов.
МЧС России ведет работу по гуманитарному разминированию с 1996 года. За это время реализовано более 30 международных проектов, самые масштабные из которых — в Сербии, Никарагуа, Шри-Ланке и Ливане.
По данным МЧС, в 2017 году саперы ведомства обезвредили по всей России свыше 47 тысяч взрывоопасных предметов (в 2016 – 37,5 тысячи), в том числе 1,33 тысячи авиабомб (в 2016 – 680). Это, в основном, снаряды и мины времен Великой Отечественной войны.
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