Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – шесть, Хама – один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
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