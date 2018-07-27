Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – семь, Алеппо – шесть, Хама – один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Также за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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