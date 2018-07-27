ДУМА (Восточная Гута, Сирия), 27 июл — РИА Новости. Гуманитарная помощь из Франции, которая была доставлена в четверг в сирийский город Дума в Восточной Гуте, поможет восстановлению мирной жизни и является доказательством того, что страна борется с терроризмом, заявил заместитель начальника муниципального совета Думы Тауфик аль-Шалед.

"Мы сегодня получаем французскую помощь, которая поступает через русских друзей. Это помогает восстановить мирную жизнь, сегодня лучше, чем вчера, и я думаю, что завтра будет еще лучше", — сказал он.

По мнению аль-Шаледа, что доставка иностранной гуманитарной помощи в Сирию является доказательством того, что страна борется с терроризмом. "После семи лет войны эти страны, которые ошибочно поддерживали террористические формирования, вероятно, выяснили истинную ситуацию и осознали, кого они поддерживали. Благодаря поддержке России, российской армии и президента России мы смогли доказать всему миру, что Сирия борется против терроризма", — отметил Тауфик аль-Шалед.

Как сообщалось ранее, в четверг в Думу силами Сирийского Арабского красного полумесяца в сопровождении сотрудников российской военной полиции доставлено более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции. В город доставили мобильный медпункт для проведения операций, кухонные наборы, одеяла и медикаменты.

Гуманитарная помощь из Франции на аэродром Хмеймим была доставлена 21 июля самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации РФ. Франция направила гуманитарный груз в Сирию по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, переговоры лидеров двух стран состоялись в Санкт-Петербурге 24 мая.