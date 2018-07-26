В Сирии зафиксировали нарушение режима прекращения огня

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня за сутки фиксировались в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации", — сказал он.

Цыганков уточнил, что в течение суток зафиксированы обстрелы в населенных пунктах Джубб-эз-Заур, Сафсафа, Кинсибба, Бариша, Сафар и Кабух провинции Латакия, а также районах Абтин и Хандрат города Алеппо.

Также Цыганков рассказал, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 178 сирийцам, в том числе 76 детям. "Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 1873 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 2813,46 тонны", — добавил он.

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