МИД Белоруссии осудил теракт на юге Сирии

МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии в четверг осудило теракт, совершенный боевиками группировки "Исламское государство"* в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии и указало на необходимость жесткой консолидированной реакции мирового сообщества.
"Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает осуществленную 25 июля 2018 года жестокую террористическую атаку группировки "Исламское государство"* и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.
"Мы последовательно выступаем за установление мира на сирийской земле и будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений терроризма", — отмечается в заявлении.
В МИД сообщили, что в Белоруссии "с глубокой болью воспринято известие о большом количестве погибших и раненых среди сирийских граждан". "Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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