МИД Белоруссии осудил теракт на юге Сирии

МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии в четверг осудило теракт, совершенный боевиками группировки "Исламское государство"* в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии и указало на необходимость жесткой консолидированной реакции мирового сообщества.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей. Число жертв атак и терактов боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда составило 215 человек, еще 153 мирных жителя ранены, сообщил в среду РИА Новости директор городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуль.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает осуществленную 25 июля 2018 года жестокую террористическую атаку группировки "Исламское государство"* и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД.

В ведомстве подчеркнули, что "бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками".

"Мы последовательно выступаем за установление мира на сирийской земле и будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений терроризма", — отмечается в заявлении.

В МИД сообщили, что в Белоруссии "с глубокой болью воспринято известие о большом количестве погибших и раненых среди сирийских граждан". "Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>