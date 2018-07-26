Россия и Иордания продолжат сотрудничество по возвращению беженцев в Сирию

АММАН, 26 июл — РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что Иордания продолжит сотрудничать с Россией в поиске решения сирийского кризиса и возвращении сирийских беженцев на родину, говорится в заявлении министра, полученном в распоряжение РИА Новости.

МИД РФ ранее сообщил, что министр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Сафади в четверг провел переговоры с российской межведомственной делегацией высокого уровня.

"Иордания продолжит сотрудничать с Россией, чтобы прийти к политическому решению сирийского конфликта, которое примут сирийцы и которое сохранит единство и сплоченность Сирии и обеспечит безопасность и стабильность в том, чтобы позволить начаться возвращению беженцев на их родину", — заявил глава ведомства.

Министр добавил, что Иордания поощряет возвращение беженцев на родину и поддерживает усилия для обеспечения условий, которые позволят это сделать.

Сафади отметил важность роли России в любых усилиях для достижения желаемого политического решения этого конфликта.

Глава МИД подчеркнул важность координации в сирийском кризисе Иордании и России, которая внесла свой вклад в политическое урегулирование на юго-западе Сирии, помогла прекратить кровопролитие и избежать большего разрушения в стране.

В работе российской делегации принимают участие спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, представители Минобороны России.

Ранее делегация посетила Ливан и провела встречу с премьер-министром этой страны Саадом Харири.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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