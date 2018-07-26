МИД Франции осудил теракты ИГ* на юге Сирии

ПАРИЖ, 26 июл – РИА Новости. МИД Франции осуждает теракты, совершенные боевиками "Исламского государства"* в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, заявил представитель ведомства.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.

Число жертв атак и терактов боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда составило 215 человек, еще 153 мирных жителя ранены, сообщил в среду РИА Новости директор городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуль.

"Серия террористических атак, совершенных "Исламских государством"* в провинции Сувейда, свидетельствуют о том, что эта террористическая организация по-прежнему намерена наносить удары по гражданскому населению и устранять конфессиональное разнообразие ближневосточных обществ. Мы осуждаем эти теракты, которые унесли жизни около 250 человек, большинство из которых – гражданские лица", — отметил представитель МИД Франции на брифинге в четверг.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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