Американских представителей пригласили на встречу по Сирии в Сочи

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Представители США приглашены принять участие в качестве наблюдателей во встрече астанинского формата по Сирии, которая пройдет в Сочи 30-31 июля, сообщил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"В мероприятии примут участие представители на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и Иордании", — заявил он в ходе брифинга.

"Соответствующее приглашение было направлено также США", — добавил Кожин.

Очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля. Ожидается участие в них представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.