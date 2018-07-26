Американских представителей пригласили на встречу по Сирии в Сочи

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Представители США приглашены принять участие в качестве наблюдателей во встрече астанинского формата по Сирии, которая пройдет в Сочи 30-31 июля, сообщил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Соответствующее приглашение было направлено также США", — добавил Кожин.
Очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля. Ожидается участие в них представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>