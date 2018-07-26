Асад обсудил с российской делегацией постконфликтное восстановление Сирии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в среду обсудил с представителями России постконфликтное восстановление САР, сообщили в МИД РФ.

В среду российская межведомственная делегация высокого уровня с участием спецпредставителя президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и представителей минобороны России была принята Асадом.

"Особое внимание было уделено задачам постконфликтного восстановления страны, включая обеспечение скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания", — говорится в сообщении МИД РФ. Отмечается, что президент Сирии приветствовал российские инициативные шаги на этом направлении, подчеркнул готовность создать необходимые условия для безопасного и достойного приема и размещения сирийцев, возвращающихся на свою родину.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что состоялся подробный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в САР, был подтвержден общий настрой на продолжение бескомпромиссной борьбы с терроризмом и активных усилий для достижения долгосрочного политического урегулирования в интересах всех сирийцев без исключения.

Очередные переговоры по Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля. Ожидается участие в них представителей стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция), спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. На полях этого мероприятия планируется провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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