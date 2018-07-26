В Сирию из Иордании за сутки вернулись 112 беженцев

НАСИБ (Сирия), 26 июл – РИА Новости. Сирийские беженцы возвращаются в страну с территории соседней Иордании через пограничный пункт пропуска вблизи города Насиб после освобождения от боевиков населенных пунктов, где они постоянно проживали ранее. Об этом сообщил руководитель филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев полковник Михаил Киласев.

"За последние сутки с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" вернулись 112 беженцев", — уточнил Киласев.

Он добавил, что пункт пропуска в настоящее время работает в круглосуточном режиме. "Организовано взаимодействие с сирийскими и иорданскими органами власти для оперативного решения возникающих вопросов", — сказал он, отметив, что на пункте пропуска для беженцев работают медпункт, пункт питания, отдыха, оформления документов и выдачи гуманитарной помощи.

Жители Сирии рады возможности вернуться домой спустя долгие годы. "Мы несколько лет скитались по пустыне, потом пришлось уйти в Иорданию — там мы жили в лагере для беженцев. Нас не было на Родине 5 лет, очень рады снова видеть Сирию. Мы — крестьяне, с детства возделываем землю и очень соскучились по привычному труду", — рассказал вернувшийся в Сирию беженец Ахмад Хамида.

"Я только что вернулся из Иордании, мы уехали туда в 2013 году и все это время хотели вернуться назад. Мы из Восточной Гуты, слышали, что там теперь безопасно и жизнь постепенно налаживается", — сказал приехавший в Сирию из Иордании с семьей Джалал Мухаммед.

Как сообщалось ранее, в Минобороны РФ был создан Центр приема, распределения и размещения беженцев совместно с властями Сирии, который занимается доставкой в страну гуманитарной помощи, помогает восстанавливать социальные службы на местах и решает другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры. В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве также действует штаб по возвращению беженцев, куда вошли представители Минобороны РФ и еще 14 министерств и ведомств России для решения задач по возвращению вынужденных переселенцев в Сирию.

В настоящее время беженцы также возвращаются из Ливана. По поручению начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева также прорабатывается вопрос с представителями Иордании и Ливана о создании круглосуточного совместного оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирию.