В Сирии усилили контроль над восточной границей провинции Эс-Сувейда

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Правительственные силы САР и местные отряды ополчения усилили присутствие на всей восточной административной границе провинции Эс-Сувейда после мощной атаки террористов ИГ* на ряд деревень, заявил РИА Новости губернатор провинции Эс-Сувейда Амер Аль-Ашши.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей. Число жертв в результате атаки и терактов в Эс-Сувейде превысило 170 человек, ранения получили более 200 мирных граждан.

"Сирийская армия закрепилась на всей восточной границе провинции (Эс-Сувейда), а ВВС патрулируют территорию с целью воспрепятстовать любой попытке нападения террористов в данном направлении. Увеличено количество блокпостов для контроля граждан, прибывающих в провинцию",- сказал Аль-Ашши.

По словам губернатора, боевые самолеты атаковали пути снабжения террористов в глубине пустыни, откуда прибыли боевики. С начала атаки террористов на Эс-Сувейду сирийская армия ликвидировала около 75 террористов.

Губернатор подчеркнул, что одновременно с атаками несколько смертников пробрались в город Эс-Сувейда. "Двое из них подорвали себя, еще троих удалось ликвидировать с нательными бомбами… шестого террориста удалось поймать живым",- сказал он.

"Они напали большим количеством на протяжении всего восточного фронта с пустыней, протяженность которого — более 110 километров примерно",- добавил Аль-Ашши.

Отвечая на вопрос о похищенных террористами в ходе атаки гражданах, губернатор прояснил, что после завершения боев с ИГ* и ликвидации всех путей снабжения список пропавших состоял из десяти человек.

"Но стало известно, что трое, включая женщин, убиты во время атаки, судьба остальных неизвестна. Возможно, они бежали в более безопасное место или были похищены",- пояснил губернатор.