В Сирии считают, что план международной помощи выполняется наполовину

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Международные организации-доноры выполняют план помощь Сирии не более, чем наполовину, заявил в среду представитель министерства по делам национального примирения САР Ахмет Мунир.

"Сейчас основная задача — возвращение сирийских беженцев как из сопредельных стран, так и из остальных, в которых проживают сирийцы", — сказал он в ходе заседания Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев в Сирию.

"Сирийское государство приняло все необходимые меры для этого. Во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон было организовано возвращение жителей во многие районы, такие как Вади Барада, Восточная Гута, Хомс и Алеппо. В настоящее время в Каламун вернулось 6200 граждан в три этапа, последний из которых прошел через пункт пропуска "Земрани" (2643 человек)", — сообщил Мунир.

По его словам, "приняты все меры для обеспечения приема беженцев, решения их бытовых проблем, урегулирования статуса людей и проблемы по выполнению обязанностей военной службы".

"Сирийским правительством мобилизован весь ресурс для оказания помощи пострадавшим от войны районам", — заверил он. По его словам, в частности, "создание достойных условий жизни позволило вернуть в Хомс 4000 семей".

По его оценке, "вместе с тем, реальное положение дел свидетельствует, что международные организации-доноры выполняют планы помощи не более, чем наполовину". "Мы призываем все международные организации четко придерживаться утвержденных планов. Еще раз скажу, что наша основная цель — возвращение сирийских беженцев и работа над обеспечением их достойной жизни", — сказал Мунир.

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