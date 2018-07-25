В Восточную Гуту из лагерей для беженцев вернулись более 73 тысяч сирийцев

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 73 тысяч сирийцев вернулись из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в Восточную Гуту Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков
"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73 335 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 99 человек", — сказал он.
Цыганков отметил, что всего с начала работы гуманитарного коридора вышли более 9,7 тысячи сирийцев, из них более 4,4 тысячи детей, оказана медицинская помощь более 2,3 тысячи сирийцам, из них более 1,3 тысячи детей.
Руководитель центра добавил, что за сутки выведено 60 единиц техники, а всего с начала работы гуманитарного коридора — 1609 единиц.
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