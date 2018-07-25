В Восточную Гуту из лагерей для беженцев вернулись более 73 тысяч сирийцев

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 73 тысяч сирийцев вернулись из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в Восточную Гуту Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков

Цыганков добавил, что за прошедшие сутки из Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор Тель-Султан – Абу-Эд-Духур выведено 453 мирных жителя, из них 203 ребенка. Кроме того, медицинскую помощь оказали 137 сирийцам, из них 73 детям.

"В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 73 335 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 99 человек", — сказал он.

Цыганков отметил, что всего с начала работы гуманитарного коридора вышли более 9,7 тысячи сирийцев, из них более 4,4 тысячи детей, оказана медицинская помощь более 2,3 тысячи сирийцам, из них более 1,3 тысячи детей.

Руководитель центра добавил, что за сутки выведено 60 единиц техники, а всего с начала работы гуманитарного коридора — 1609 единиц.