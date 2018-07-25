МЧС планирует подключиться к гуманитарному разминированию в Сирии

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. МЧС России планирует подключиться к гуманитарному разминированию в Сирии, которое предполагает непосредственную очистку территории, а также обучение населения распознавать взрывоопасные предметы, сообщила журналистам начальник отдела чрезвычайного гуманитарного реагирования департамента международной деятельности МЧС России Арина Воробиевская.

"Вчера вместе с гуманитарной помощью сюда прибыла экспертная группа для того, чтобы провести встречи в Дамаске. Мы провели встречи в Хмеймиме с инженерными войсками, чтобы узнать, как мы можем и в каком виде участвовать в разминировании", — сказала Воробиевская.

Она пояснила, что Минобороны занимается военным разминированием. У МЧС же несколько иное поле деятельности. Ведомство занимается гуманитарным разминированием, которое предполагает иные стандарты очистки территории. При этом работа МЧС в этом направлении предполагает в том числе обучение населения распознавать взрывоопасные предметы, используя СМИ, листовки и другие формы оповещения. Помимо этого, гуманитарное разминирование включает работу по обучению специалистов и поставку техники.

Воробиевская также сообщила, что ранее Сирия уже подписала соглашение со службой ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС). Представители МЧС провели соответствующие встречи с представителями этой организации в Бейруте.

"Сегодня мы провели встречи с уполномоченными представителями сирийской стороны, где еще раз озвучили свои намерения, послушали их. Сейчас вернемся в Москву, подведем итоги двух направлений — Бейрут и Дамаск. И будем уже планировать (работу – ред.)", — сказала Воробиевская.

Что касается сроков начала работы, то здесь представитель МЧС отметила, что об этом пока говорить преждевременно, так как в этом процессе задействовано много сторон.