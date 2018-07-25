Атака ИГ* на сирийскую провинцию Эс-Сувейда: число жертв идет на сотни

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В среду в сирийском городе Эс-Сувейда прогремели несколько мощных взрывов. К вечеру известно о 144 погибших и 178 раненых. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство"*. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции, но получили отпор от армии и местных жителей.

Теракт на рынке

В среду несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Около 5.30 по дамасскому времени (совпадает с мск) один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке. Еще одного поймал один из местных жителей, однако боевик подорвал себя.

Источник в полиции сообщил РИА Новости, что сирийская армия предотвратила еще две атаки смертников ИГ*, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

Позже губернатор провинции Эс-Сувейда сообщил о задержании одного из террористов, который не успел взорвать устройство.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

Атаки боевиков ИГ*

Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, но получили отпор от армии и местных жителей и бежали. В ходе нападения погибли около двух десятков боевиков.

Вечером в среду стало известно, что сирийская армия восстановила контроль над деревнями Дума и Араджа, ликвидировав при этом большое количество боевиков. Поселение Тель-Басир было отбито у террористов совместными усилиями армии и местных жителей.

По словам сирийского военно-полевого источника, в деревне Аль-Шабки на востоке Эс-Сувейды армия вместе с местными жителями окружила отряд террористов. В то же время ополчение в поселении Рами вступило в бой с ИГ* и не дало террористам войти в населенный пункт.

Жертвы и пострадавшие

Реакция МИД РФ

Утром стало известно о 30 погибших в результате взрывов на рынке. Позже эта цифра выросла до 38, затем до 50, к вечеру стало известно о 144 погибших и 178 раненых. Окончательное число пострадавших пока неизвестно.

Министерство иностранных дел России осудило теракт в городе Эс-Сувейда и выразило соболезнования семьям погибшим. МИД РФ отметил, что на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России, по освобождению страны от ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.

* Террористическая организация, запрещенная в России.