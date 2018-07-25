Атака ИГ* на сирийскую провинцию Эс-Сувейда: число жертв идет на сотни

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В среду в сирийском городе Эс-Сувейда прогремели несколько мощных взрывов. К вечеру известно о 144 погибших и 178 раненых. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство"*. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции, но получили отпор от армии и местных жителей.
Теракт на рынке
В среду несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Около 5.30 по дамасскому времени (совпадает с мск) один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке. Еще одного поймал один из местных жителей, однако боевик подорвал себя.
Источник в полиции сообщил РИА Новости, что сирийская армия предотвратила еще две атаки смертников ИГ*, ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.
Позже губернатор провинции Эс-Сувейда сообщил о задержании одного из террористов, который не успел взорвать устройство.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
Атаки боевиков ИГ*
Вечером в среду стало известно, что сирийская армия восстановила контроль над деревнями Дума и Араджа, ликвидировав при этом большое количество боевиков. Поселение Тель-Басир было отбито у террористов совместными усилиями армии и местных жителей.
По словам сирийского военно-полевого источника, в деревне Аль-Шабки на востоке Эс-Сувейды армия вместе с местными жителями окружила отряд террористов. В то же время ополчение в поселении Рами вступило в бой с ИГ* и не дало террористам войти в населенный пункт.
Жертвы и пострадавшие
Реакция МИД РФ
Министерство иностранных дел России осудило теракт в городе Эс-Сувейда и выразило соболезнования семьям погибшим. МИД РФ отметил, что на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России, по освобождению страны от ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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