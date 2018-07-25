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Война в Сирии
Война в Сирии

Источник в сирийской армии назвал модель самолета, сбитого Израилем

(обновлено: 16:58 25.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСамолет сирийских ВВС на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фотоСамолет сирийских ВВС на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сирийский самолет, сбитый накануне ПВО Израиля, был истребителем-бомбардировщиком Су-22, сообщил РИА Новости источник в командовании сирийской армией.

Пилот, управлявший им, погиб, уточнил собеседник агентства.

В израильском посольстве в Москве уточнили, что военные использовали канал связи с Россией, прежде чем предпринять меры против самолета, чтобы убедиться, что он не был российским.

Спор о границе

Как утверждают израильские военные, сирийский истребитель на два километра зашел в воздушное пространство, контролируемое еврейским государством.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Дамаск грубо нарушил соглашения о разъединении между Сирией и Израилем от 1974 года.

"Мы не потерпим никаких таких нарушений, равно как и "переливов " на нашу сторону боевых действий на земле или в воздухе", — подчеркнул политик.

Сирийские военные, в свою очередь, утверждают, что самолет выполнял боевую задачу против террористов и границу не пересекал.

В пресс-службе вооруженных сил Израиля сообщили, что последние несколько дней держали силы на границе с Сирией в повышенной готовности и неоднократно предупреждали соседнее государство о недопустимости пересечения границы.

Бронетехника сирийской армии в освобожденном населенном пункте в восточной Гуте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"На протяжении последних дней мы наблюдали передвижения крупных сирийских сил в районах, близких к нашим границам", — сказал один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Он добавил, что в течение дня по различным каналам на разных языках передавались предупреждения, чтобы избежать недоразумений.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что во всемирной организации следят за развитием ситуации вокруг сбитого Израилем сирийского самолета.

Конфликт двух стран

Территориальный конфликт Сирии и Израиля из-за статуса Голанских высот длится уже много лет. Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада.

Израильские военные во время эвакуации из Сирии активистов Белых касок. 22 июля 2018
© REUTERS / Israeli Army Handout
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Так, в воскресенье сирийское агентство САНА сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. На прошлой неделе позиции сирийской армии также подверглись ракетной атаке. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб. Никто не пострадал.

В ночь на 12 июля израильская авиация нанесла ракетные удары по объектам правительственных сил в провинции Кунейтра. Однако сирийские комплексы ПВО отразили атаку.

За несколько дней до этого сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля атаковали авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Системы противовоздушной обороны отразили нападение и, как утверждалось, даже сбили израильский самолет. Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о возможной причастности к инциденту.

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