Возвращение беженцев в Сирию должно быть добровольным, заявили в Минобороны

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Возвращение сирийских беженцев на родину должно быть добровольным и в условиях безопасности, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Предпринимая активные шаги для заключения соглашений с зарубежными партнерами о сотрудничестве в вопросах возвращения сирийских граждан к местам постоянного проживания, мы продолжаем придерживаться принципа, что возвращение беженцев на родину должно быть исключительно добровольным и в условиях безопасности", — сказал он на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как отметил Мизинцев, уже в настоящее время эффективно данная работа организована с ливанской стороной. Сегодня очередная большая группа сирийских беженцев пересекла границу с Ливаном и вернулась в Сирию при непосредственной координации представителей правительств обеих стран и должностных лиц Центра приема, распределения и размещения беженцев, добавил он.

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