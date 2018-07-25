Западная коалиция отрицает причастность к обстрелам на юге Сирии 20 июня

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Коалиция под руководством США непричастна к гибели мирных жителей 20 июня на юге Сирии, сказал РИА Новости в среду представитель коалиции.
Ранее неправительственные организации говорили о возможной гибели 26 мирных жителей во время авиаудара коалиции по анклаву запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*" на юге Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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