Число жертв от нападения ИГ* на юге Сирии возросло до 50 человек

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Число жертв терактов в сирийском городе Эс-Сувейда и нападения террористов группировки "Исламское государство"* на ряд деревень в одноименной провинции возросло до 50 человек, 78 мирных жителей ранены, сообщил РИА Новости в городской больнице.

Ранее сообщалось о более 38 погибших и 30 раненых.

"Число жертв в результате атаки ИГ* на Эс-Сувейду возросло до 50 и 78 раненых, также (обнаружены) останки четырех неизвестных тел",- рассказал собеседник агентства.

В среду несколько террористов-смертников совершили теракт в Эс-Сувейде. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал один из местных жителей, однако боевик сумел взорвать нательную бомбу, убив себя, двух своих подельников и молодого человека.

Тем временем отряды ИГ* напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей и, потеряв около двух десятков боевиков, бежали. Армия продолжает преследование террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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