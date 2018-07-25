Захваченного в Сирии американца обвинили в поддержке ИГ*

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Захваченный союзным США ополчением в Сирии американец обвинен в поддержке террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило во вторник министерство юстиции США.

Ибрагим Иззи Мусаибли, гражданин США по рождению, обвиняется по статье "материальная поддержка террористической организации". По данным следствия, он сотрудничал с ИГ* с 2015 года до июня текущего года.

Обвинения будут зачитаны в суде в среду.

Другой американский гражданин Али Салех признал себя виновным во вторник по двум пунктам обвинения в материальной поддержке ИГ*. Салех пытался поехать на Ближний Восток, чтобы стать боевиком ИГ*, он также перевозил взрывчатые вещества и выкладывал в сеть инструкции по сборке самодельных бомб.

*Террористическая организация, запрещенная в России.