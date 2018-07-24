США считают, что в Сирии не сложилась ситуация для возвращения беженцев

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. США по-прежнему считают, что в Сирии не сложилась ситуация для возвращения беженцев, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, которую попросили прокомментировать заявление российских официальных лиц, назвавших обеспечение возвращения беженцев единственным основанием пребывания США в Сирии.

"Госсекретарь говорил об этом в пятницу — что есть некоторые предложения относительно беженцев в Сирии. Ситуация, очевидно, очень серьезная. Наша политика в госдепартаменте прежняя, она не изменится: мы поддерживаем возвращение беженцев домой на следующих условиях — безопасно, добровольно, с сохранением человеческого достоинства, в то время, когда они этого захотят и когда это будет безопасно. Не думаю, что ситуация… позволяет это в данный момент. Надеемся, что в какой-то момент люди смогут отправиться домой", — сказала Науэрт.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США имеют только одну возможность задержаться в Сирии — начать взаимодействие с Москвой и Дамаском по возвращению беженцев. По его словам, если Соединенные Штаты не видят возможностей для взаимодействия с Россией по ситуации с беженцами, то лучшим выходом будет "не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии".

Так в Минобороны прокомментировали заявления командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела, сказавшего американскому телеканалу АВС о невозможности взаимодействия с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее поддержки президента Башара Асада.