Боевики обстреляли Латакию и Алеппо

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Боевики за минувшие сутки подвергли обстрелам населенные пункты в провинции Латакия и город Алеппо, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"В течение суток отмечены обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Сараф и Нахшебба провинции Латакия, районов Баллирмун (трижды) и Хандрат города Алеппо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тревожная ситуация складывается в лагере беженцев "Эр-Рукбан", расположенной в зоне "Эт-Танф". Беженцы в "Эр-Рукбане" не могут покинуть лагерь и вынуждены жить в тяжелейших условиях, без доступа к чистой воде и необходимой медицинской помощи.

Сообщается, что российский центр по примирению в очередной раз призывает американское командование оказать воздействие на командиров незаконных вооруженных формирований и гарантировать безопасный доступ на территорию лагеря "Эр-Рукбан" сотрудникам ООН, Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.