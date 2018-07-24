Израиль назвал обеспечение прохода "Белых касок" важным гуманитарным жестом

ООН, 24 июл — РИА Новости. Обеспечение прохода членов сирийской организации "Белые каски" через территорию Израиля было одобрено правительством страны как "важный гуманитарный жест", заявил во вторник постпред Израиля в ООН Данни Данон.
"В прошедшие выходные Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению 422 членов организации "Белые каски" и членов их семей. Израильское правительство одобрило их проход через территорию страны как важный гуманитарный жест", — заявил Данон.
"Мы бы хотели поблагодарить страны, которые приняли участие в этой гуманитарной операции", — добавил он.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.
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