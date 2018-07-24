Израиль назвал обеспечение прохода "Белых касок" важным гуманитарным жестом

Израильские военные во время эвакуации из Сирии активистов Белых касок. 22 июля 2018

Израильские военные во время эвакуации из Сирии активистов Белых касок. 22 июля 2018

ООН, 24 июл — РИА Новости. Обеспечение прохода членов сирийской организации "Белые каски" через территорию Израиля было одобрено правительством страны как "важный гуманитарный жест", заявил во вторник постпред Израиля в ООН Данни Данон.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

"В прошедшие выходные Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению 422 членов организации "Белые каски" и членов их семей. Израильское правительство одобрило их проход через территорию страны как важный гуманитарный жест", — заявил Данон.

"Мы бы хотели поблагодарить страны, которые приняли участие в этой гуманитарной операции", — добавил он.

Кроме того, постпред Израиля обратил внимание, что его государство "продолжит обеспечивать гуманитарную поддержку (сирийцев — ред.), такую, как еда, лекарства, одежда, как это и было с самого начала войны".

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

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