Израильские военные знали, что сбили не российский самолет

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Израильские военные знали, что самолет, который они перехватывают, принадлежит ВВС Сирии, а не ВКС России, заявил журналистам во вторник официальный представитель армии Йонатан Конрикус.
"Мы знали, что это сирийский самолет, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты… Мы знали, что это был самолет ВВС Сирии", — сказал он.
Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.
Ранее бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости говорил, что военные Израиля "в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24". Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает "горячая линия".
Упомянув случай, когда российский пилот "почти пересек нашу границу на Голанских высотах", экс-министр сказал: "Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили".
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