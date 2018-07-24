Израильские военные знали, что сбили не российский самолет

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Израильские военные знали, что самолет, который они перехватывают, принадлежит ВВС Сирии, а не ВКС России, заявил журналистам во вторник официальный представитель армии Йонатан Конрикус.

Ранее израильская армия сообщила, что выпустила две зенитные ракеты по сирийскому самолету, зашедшему в воздушное пространство страны из Сирии.

"Мы знали, что это сирийский самолет, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты… Мы знали, что это был самолет ВВС Сирии", — сказал он.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.

Конрикус не сказал, была ли задействована горячая линия с российской авиабазой "Хмеймим" в этом случае.

Ранее бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости говорил, что военные Израиля "в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24". Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает "горячая линия".

Упомянув случай, когда российский пилот "почти пересек нашу границу на Голанских высотах", экс-министр сказал: "Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили".

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