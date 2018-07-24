Российские дипломаты проводят работу по возвращению беженцев в Сирию

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские дипломатические учреждения, в том числе в постоянных представительствах России при ООН и Евросоюзе, проводят работу по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев к местам своего проживания, сообщил во вторник представитель МИД РФ Николай Бурцев.

"Продолжается тесное взаимодействие российских посольств с дипломатическими ведомствами иностранных государств, подтвердивших присутствие и численность сирийских беженцев на своей территории в соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)", — сказал он на заседании Межведомственного штаба Минобороны и МИД РФ по возвращению беженцев в САР.

"Однако в УВКБ сообщили, что уменьшение числа сирийцев в подотчетных государствах не обязательно свидетельствует об их возвращении в Сирию — они снимаются с контроля при убытии в другие регионы мира", — отметил Бурцев.

По его словам, "при этом мы делаем упор на активизацию контактов с теми странами, которые заинтересованы в скорейшем возвращении временно находящихся на их территории сирийцев на родину".

"Так, ливанские власти заявляют, что в реальности в Ливане находятся не 976 тысяч сирийских беженцев, а 1,5 миллиона человек. 200 тысяч сирийцев находятся там нелегально. Вместе с тем, только 30 тысяч сирийцев, активно участвовавших в боевых действиях в САР, предпочли бы остаться в Ливане. Остальные готовы вернуться в Сирию по мере нормализации ситуации в местах их постоянного проживания", — сказал Бурцев.

"Планируем обсудить с ливанской стороной создание рабочей группы по решению данной проблемы", — сообщил представитель МИД РФ.

По его словам, "в ходе беседы в МИД Греции информировали греческую сторону о вкладе России в оказание САР гумпомощи, восстановление социально- экономической инфраструктуры, экономические проекты, гуманитарное разминирование".

"В греческом МИД нам сказали, что определение сроков и формата консультаций на эту тему требует межведомственного согласования и времени. Пообещали незамедлительно запросить у миграционных властей страны актуализированные данные по числу находящихся в Греции сирийских беженцев и географии их местожительства в САР. Оценить степень готовности сирийцев к возвращению греки затруднились", — сказал Бурцев.

Он отметил, что "шведские власти в отношении сирийских беженцев пока что продолжают придерживаться линии, нацеленной на их планомерную интеграцию в местное общество".

"Осуществляем контакты с правительством Сирии по возвращению вынужденных переселенцев в места своего проживания на территории Сирии", — отметил Бурцев.

"Проводим активную работу с рядом государств по оказанию гуманитарной помощи САР, а также с международными организациями по восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии", — сказал он.

"Продолжаются консультации со всеми ведущими западными и региональными партнерами по снятию односторонних финансово-экономических санкций против Сирии", — сообщил представитель МИД.

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