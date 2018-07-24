В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч человек

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч человек вернулись в Сирию из зарубежных стран за сутки, среди них 1,1 тысячи детей, сообщил во вторник заместитель начальника Центра приема, распределения и размещения беженцев на территории САР полковник Алексей Пасунько.

"Всего из-за рубежа возвратились через филиалы Центра в "Насиб" и "Земрани" 2416 человек, в том числе женщин — 691, детей — 1270, в том числе за сутки — 2084 человека, в том числе женщин — 588, детей — 1112", — сказал он в ходе заседания Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию САР.

По его словам, "за период с 18 июля по настоящие время продолжается работа по открытию филиалов Центра в Абу-эд-Духуре (провинция Алеппо), Сальхияхе (провинция Дейр-эз-Зор), и Пальмире (населенный пункт Заза для работы по лагерю "Эр-Рукбан") по формированию администраций пунктов пропуска.

Пасунько сообщил данные по провинциям, в которые возвращаются беженцы. Это провинция Риф-Дамаск — 2128 человек, в том числе за сутки — 2038 человек; провинция Дамаск — 121 человек; провинция Хомс – населенный пункт Хомс — 80 человек; провинция Деръа – населенный пункт Деръа — 69 человек, в том числе за сутки — 46 человек; провинция Эс-Сувейда — 18 человек.

"Всего с 27 июня 2018 года Юго-западную зону деэскалации покинули 46501 человек, из которых 7290 размещались в лагерях беженцев "Джебаб" и "Рсас", — отметил Пасунько.

По его данным, "в настоящее время в указанных лагерях находятся 2093 человек (женщин — 545, детей — 805)". Выведено боевиков и членов семей — 893 человек.

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