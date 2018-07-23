В ООН заявили, что не участвовали в эвакуации "Белых касок" из Сирии

ООН, 23 июл — РИА Новости. ООН не имела отношения к организации вывоза более 420 активистов организации "Белые каски" из Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения ("Белых касок" — ред.)", — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что "мы очень благодарны иорданцам, которые с такой щедростью и гостеприимством приняли этих 422 сирийца".

"Когда представители Верховного комиссара ООН сделали то, что они всегда делают, — в данном конкретном случае приняли этих 422 беженца, которые были в рискованной ситуации в поисках покоя, — в Иордании, это то, что и должно было быть сделано и что уже делалось для миллиона сирийцев", — заявил Дюжаррик в ответ на вопрос о том, что "Белые каски" обвиняются в фабрикации видео о химических атаках.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

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