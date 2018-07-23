Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреливают близлежащие города

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии продолжают обстрелы близлежащих населенных пунктов, рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

По словам Цыганкова, вследствие деструктивной деятельности ряда непримиримых группировок продолжает обостряться обстановка в Идлибской зоне деэскалации, а число минометных и артиллерийских обстрелов населенных пунктов увеличивается.

"Неоднократным обстрелам подверглись населенные пункты Нахшебба, Икко, Айн-Эль-Кантара, Сафсара, Кинсибба в провинции Латакия, Мхарда в провинции Хама, районы Хандрат, Халидия, Маканис Эд-Дувайри в городе Алеппо", — рассказал он.

Цыганков отметил, что к обстрелам причастны группировки "Хуррас Ад-Дин", "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра"), "Ахрар Аш-Шам", "Джейш Аль-Изза" (запрещены в РФ).

Также он отметил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным сирийцам.